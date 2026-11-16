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Muere un joven de 22 años apuñalado por su novia, ambos peruanos, en un apartahotel de Madrid

RTVC
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Una joven, detenida tras una discusión mortal con su pareja en un apartahotel de San Blas

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 22 años y nacionalidad peruana como presunto autora del homicidio de su novio, de la misma edad y nacionalidad, que ha muerto a puñaladas este madrugada en una habitación de un apartahotel en el distrito madrileño de San Blas.

Policía Nacional. Archivo RTVC
Policía Nacional. Archivo RTVC

La agresión tuvo lugar en torno a las 1:25 horas en la calle Lola Flores de Madrid, donde acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil alertados por Policía Nacional que se encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria y varias heridas de arma blanca en tórax y brazos.

Declaración de fallecimiento

Los sanitarios no pudieron revertir la parada y confirmaron la muerte del joven apuñalado presuntamente por su pareja durante una discusión que se estaba produciendo en la habitación del apartahotel.

Los agentes detuvieron a la pareja de la víctima como supuesta autora de un delito de homicidio. En el lugar se encontró el supuesto arma con el que se pudo producir la agresión.

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