El accidente de tren se ha producido de madrugada en Zarzalejo, en Madrid, y mantiene suspendida la circulación entre esta localidad y Robledo de Chavela

Descarrila un tren de mercancías en Madrid y deja herido leve al maquinista. Europa Press

Un tren de mercancías ha descarrilado este domingo de madrugada en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Ávila, a la altura de Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid.

El maquinista ha resultado herido leve, con dolores en la espalda, y ha sido trasladado al hospital Puerta de Hierro. Los servicios sanitarios del SUMMA 112 lo atendieron sobre las 3:48 horas.

Servicio alternativo de autobús

El convoy pertenece a la compañía Captrain, según fuentes ferroviarias. Tras el accidente, Renfe suspendió la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, una interrupción que afecta a los trenes de Media Distancia que cubren el trayecto entre Madrid y Ávila.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, se ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre ambas localidades mientras permanece interrumpido el tráfico ferroviario. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del descarrilamiento.