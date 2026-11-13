Dos mujeres resultaron heridas en la tarde de este jueves tras un choque en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, en el accidente participaron tres turismos, uno de los cuales volcó, y un camión. Tras el siniestro, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a una mujer que sufrió lesiones moderadas y la trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Servicio de Urgencias Canario. Archivo RTVC

A su vez, el equipo sanitario acudió a socorrer a la otra persona afectada, que presentaba lesiones leves. Por ello, el personal sanitario trasladó a esta persona en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Colaboración

Asimismo, los agente de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de realizar el correspondiente atestado, mientras que efectivos de bomberos y de carreteras colaboraron con los recursos de emergencias.