El detenido fue trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para su valoración médica

Agentes de la Policía Canaria han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 36 años acusado de amenazar con dos cuchillos a trabajadores y clientes de un supermercado del barrio de Lomo Los Frailes y de causar lesiones a cuatro personas durante su reducción.

Imagen cedida.

Según ha informado este jueves la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el hombre cogió dos cuchillos de la sección de pescadería del establecimiento y presuntamente amenazó de muerte a varias personas e intentó agredirlas con las armas blancas.

Intervención inicial

La intervención inicial del vigilante de seguridad del supermercado permitió que el sospechoso arrojara los cuchillos al suelo, después de que se enfrentara a él con su defensa reglamentaria, según la información facilitada por el cuerpo policial.

A la llegada de tres agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Insular de Gran Canaria, se inició la reducción del hombre con la colaboración de un guardia civil fuera de servicio.

Durante el forcejeo, el detenido ofreció una fuerte resistencia y golpeó y mordió a los agentes, según la Policía Canaria.

Arma reglamentaria

Como consecuencia, los tres policías autonómicos sufrieron diversas contusiones y el guardia civil resultó herido en un dedo de la mano por una mordedura.

Además, el arrestado intentó hacerse con el arma reglamentaria de uno de los agentes, aunque otro policía logró impedirlo.

Ante la violencia de la situación, los agentes utilizaron un dispositivo electrónico de control, que no logró inmovilizar al sospechoso, por lo que continuaron con las maniobras de reducción hasta conseguir detenerlo.

El detenido fue trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para su valoración médica.