Un hombre herido moderado al sufrir un atropello en Los Realejos

El accidente tuvo lugar en la Carretera Nueva, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. El afectado fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha informado de que un hombre de 70 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en la Carretera Nueva, en el municipio de Los Realejos.

Imagen de archivo 112 Tenerife

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:37 horas. Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo moderado en un miembro inferior. Por este motivo, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo, hasta el lugar del incidente se desplazaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.