‘Oromiel’, elaborada por el apicultor Juan Jesús Ramos Fariña, se impone a 102 participantes en el XII Concurso Nacional Mieladictos

Una miel de castaño de Tenerife, ‘Oromiel’, elegida la mejor de España. Europa Press

La miel de castaño ‘Oromiel’, elaborada por el apicultor tinerfeño Juan Jesús Ramos Fariña, reconocida como la mejor de España en el XII Concurso Nacional Mieladictos.

El Cabildo de Tenerife ha recibido este martes al productor para felicitarlo por un galardón que reconoce la calidad de su producto y su trayectoria en el sector apícola.

La miel se impuso a un total de 102 participantes en una cata a ciegas celebrada en Valladolid el pasado 7 de noviembre. Tras una primera selección, solo 12 variedades llegaron a la final, en la que ‘Oromiel’ se alzó con la victoria frente a mieles de azahar, lavanda, bosque, alta montaña, algarrobo y cilantro.

El producto se envasa en la Casa de la Miel

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, destacó que este reconocimiento puede servir de ejemplo e impulso para los jóvenes que ven en la apicultura una oportunidad laboral y un proyecto de vida.

El producto se envasa en la Casa de la Miel bajo la marca del productor y forma parte de la Denominación de Origen Protegida Miel de Tenerife. Además, ‘Oromiel’ obtuvo otro reconocimiento en la trigésima edición del concurso de mieles organizado recientemente por la Casa de la Miel.