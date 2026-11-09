El accidente ocurrió a las 08:22 horas en sentido norte, a la altura de San Miguel de Abona. El hombre sufrió traumatismos de carácter grave y fue trasladado al Hospital del Sur, mientras que la mujer ingresó en Hospiten Sur con pronóstico moderado

Un hombre y una mujer han resultado heridos este lunes tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la autopista TF-1, en sentido norte, a la altura del municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El accidente ocurrió sobre las 08:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba el siniestro. El servicio de emergencias activó entonces los recursos necesarios para atender a los afectados.

El motorista, trasladado en estado grave tras la colisión en la TF-1

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar y valoró a los dos heridos, que presentaban diferentes traumatismos.

El hombre sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado al Hospital del Sur, mientras que la mujer, con pronóstico moderado, ingresó en el Hospital Universitario Hospiten Sur en una ambulancia de soporte vital básico.