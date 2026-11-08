La Basílica de Nuestra Señora de Candelaria acogió la solemne eucaristía en memoria de las víctimas, una celebración presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense

Candelaria ha recordado este domingo, 8 de noviembre, a las víctimas del aluvión que asoló el municipio en 1826, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de esta catástrofe, que se cobró varios centenares de vidas y provocó la desaparición de la primitiva imagen de la Virgen de Candelaria.

Imagen cedida Ayuntamiento de Candelaria.

La Basílica de Nuestra Señora de Candelaria acogió la solemne eucaristía en memoria de las víctimas, una celebración presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago.

La eucaristía cantada Samuel García Acosta organista de la Basílica, contó con la presencia de la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, miembros de la Corporación Municipal y en representación dell Ejército, el General Boudet, Gobernador Militar de Santa Cruz de Tenerife.

Historia del municipio

Tras la celebración religiosa, tuvo lugar la procesión extraordinaria de la Santísima Virgen de Candelaria, que recorrió la calle La Arena y los Príncipes acompañada por la Banda San Miguel de La Laguna en un acto cargado de simbolismo y recuerdo, coincidiendo con los 200 años de aquel trágico suceso que marcó la historia del municipio.

Entre los actos previstos destaca la inauguración oficial de la exposición «Candelaria, 1826. Recuerdo y aliciente» que se puede visitar en la Antigua Basílica. Una propuesta que permitirá acercarse a este episodio histórico y profundizar en su significado para la memoria colectiva del municipio.

Edición conmemorativa

Asimismo, de 10.00 a 13.00 horas, el hall del Ayuntamiento acogerá un matasellado especial con motivo del bicentenario del aluvión de 1826. Las personas interesadas podrán matasellar sus sobres y sellos con esta edición conmemorativa, que también estarán disponibles para su adquisición en el propio lugar y podrán utilizarse posteriormente para envíos postales ordinarios. Esta iniciativa está coordinada por los Grupos Filatélicos del Valle y de Santa Cruz de Tenerife.