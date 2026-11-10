La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda y solicita la colaboración ciudadana para localizar a la adolescente, desaparecida este martes en Candelaria

Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Candelaria. Europa Press

La Guardia Civil busca a una menor de 14 años desaparecida desde la mañana de este martes en el municipio de Candelaria, en Tenerife.

El instituto armado mantiene activo un dispositivo para tratar de localizarla y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su paradero.

Información al teléfono 062

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, la adolescente vestía en el momento de su desaparición un pantalón de chándal granate y zapatillas deportivas blancas de la marca Adidas. Por el momento, se desconoce qué prenda llevaba en la parte superior.

La Guardia Civil pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre la menor o que la haya visto que se ponga en contacto con el instituto armado a través del teléfono 062. La colaboración ciudadana puede resultar clave para facilitar su localización.