Más de 50 artistas de tres continentes participarán el 21 y 22 de noviembre en el evento Open Studios que tendrá lugar en el barrio de Las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria

Así lo ha informado la asociación Art Alcaravaneras, organizadora de la cita, se trata de una iniciativa con la que el arte se abre a la ciudadanía en una ruta por una veintena de localizaciones y que contará con varias disciplinas de artes plásticas, desde pintura, fotografía, ilustración, muralismo o tatuaje.

Playa de Las Alcaravaneras. Las Palma de Gran Canaria

Por el momento, ya han confirmado su participación un total de 54 artistas y creadores, tanto locales, como nacionales e internacionales.

Además, la representación española será la más nutrida, a la que se suman creadores de Italia, Argentina, Corea e Inglaterra, entre otras nacionalidades.

En este sentido, varias decenas de creadores afincados en la zona servirán de anfitriones en un barrio que busca reivindicarse como alma cultural y escenario del arte vivo de la ciudad durante dos días.

Del 21 al 22 de noviembre, Open Studios regresará para reunir a artistas y espacios creativos en una propuesta que invita a descubrir el arte desde dentro, acercando la creación contemporánea al público y convirtiendo distintos puntos de la ciudad en lugares de encuentro cultural.

Comenzará el 20 de noviembre y finalizará el 22 de noviembre

De igual modo, el barrio abrirá sus estudios, talleres y locales para mostrar creación artística en directo, donde la ciudadanía no solo estará invitada a conocer en primera persona a nuevos creadores y artistas experimentados, sino también su trabajo, dejarse sorprender por nuevos formatos y ser parte activa del proceso.

Por su parte, la ruta que propone Open Studios y Art Alcaravaneras contempla cerca de una veintena de locales, con un recorrido por el barrio con una nueva mirada.

Las Alcaravaneras busca así invitar al ciudadano a descubrir diferentes disciplinas y lenguajes plásticos, conocer de primera mano a sus protagonistas y explorar espacios que habitualmente forman parte del tejido creativo de la ciudad.

El programa comenzará el viernes 20 de noviembre, a las 19.30 horas, con la inauguración oficial del evento, abriendo la ruta al público a partir del sábado 21 de noviembre. Open Studios invita a sumergirse en el arte del barrio a partir de las 11.00 horas y hasta las 20.00 horas, con entrada libre.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la jornada comenzará igualmente a las 11.00 horas y cerrará a las 14.00 horas.