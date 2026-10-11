La mujer habría accedido a la vivienda pese a tener una orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja a menos de 500 metros

Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para una mujer por entrar en casa de su expareja. Europa Press

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita dos años y tres meses de prisión para una mujer acusada de allanamiento de morada por entrar en el domicilio de su expareja en Las Palmas de Gran Canaria, pese a tener vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a él a menos de 500 metros.

El juicio se celebrará este martes, 13 de octubre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, mediante el procedimiento del tribunal del jurado.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 02:00 horas del 26 de octubre de 2024. El hombre abrió la puerta tras escuchar el timbre, al pensar que se trataba de un vecino, pero al ver a su expareja le pidió que se marchara e intentó cerrar.

Actitud agresiva y negativa a abandonar el domicilio

La mujer presuntamente lo impidió colocando un pie entre la puerta y el marco y consiguió entrar en la vivienda. Ante su actitud agresiva y su negativa a abandonar el domicilio, el hombre salió y avisó a la Policía. Cuando llegaron los agentes, la acusada también se negó a salir y la detuvieron.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita ocho meses y 15 días de multa, con una cuota diaria de 20 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de allanamiento de morada y recuerda que la mujer ya había sido condenada en diciembre de 2021, mediante sentencia firme, a un mes de multa por un delito leve de coacciones.