RTVC refuerza su apuesta por el fútbol canario de Tercera División RFEF

La plataforma Canarias Play ofrecerá un partido semanal en directo y Televisión Canaria estrenará en septiembre ‘Canarias en Juego’, la nueva ventana al fútbol regional canario

RadioTelevisión Canaria refuerza su apuesta por el fútbol regional con la incorporación de la Tercera División RFEF a su oferta deportiva. Fruto del acuerdo alcanzado con la productora Arona Media Comunicación, la plataforma digital Canarias Play retransmitirá un partido en directo cada jornada, en simultáneo con el canal de YouTube de Deportes la cadena, mientras que Televisión Canaria estrenará el programa ‘Canarias en Juego’, presentado por Berto Mata, que ofrecerá cada semana un repaso a la actualidad de la categoría.

El espacio se estrenará la semana siguiente al primer partido ofrecido y repasará cada jornada, además de ofrecer la previa de la siguiente, con toda la actualidad del grupo canario de Tercera Federación. El programa se convertirá así en una nueva ventana al fútbol regional en una categoría de ámbito nacional.

La jefa de Deportes de la cadena, Fátima Febles, señaló que «Televisión Canaria hace una apuesta decidida por el fútbol de nuestra región», una competición que representa «dónde comienzan los sueños de los que quieren ser futbolistas a gran escala».

Por su parte, el impulsor del proyecto y presentador de ‘Canarias en Juego’, Berto Mata, destacó que «es un paso importante para el fútbol canario» y aseguró que esta iniciativa «le va a volver a dar visibilidad a nuestra Tercera División».

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Alejandro Morales Mansito, calificó la iniciativa como «un gran acuerdo» y agradeció la implicación de Televisión Canaria, ya que permitirá «que todas las semanas tengamos un partido de Tercera División», ofreciendo «una gran visibilidad para el fútbol regional de Canarias».

También se pronunció al respecto el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas y actual presidente de la Federación Canaria, José Juan Arencibia: “Canarias, junto con Andalucía y Cataluña, es la comunidad que tiene grupo propio en esta categoría. La iniciativa fortalecerá nuestro fútbol desde abajo, desde la base. Les felicito por ello”.

Una ventana al fútbol regional canario

La temporada 2026-2027 de la Tercera Federación reunirá a 18 equipos de cinco islas. Tras los ascensos del Atlético Paso y la UD Tamaraceite a Segunda Federación, la categoría estará integrada por seis clubes de Tenerife (CD Tenerife C, CD Laguna, UD Añaza, CD Arcángel San Miguel, CD Marino y Real Unión de Tenerife), cinco de Gran Canaria (UD Las Palmas C, Estrella CF, CF Panadería Pulido San Mateo, UD San Fernando y UD Villa Santa Brígida), tres de Lanzarote (UD Lanzarote, CD Unión Sur Yaiza y San Bartolomé CF), dos de La Palma (CD Mensajero y UD Los Llanos de Aridane) y dos de Fuerteventura (UD Playas de Sotavento y SD Villaverde Norte). Una competición con una amplia representación del fútbol canario que volverá a ser protagonista cada fin de semana.

Las primeras retransmisiones llevarán a Canarias Play y al canal de YouTube de Deportes el CD Laguna–UD San Fernando, el sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas; el San Bartolomé CF–Estrella CF, el sábado 19 a las 17:00 horas; y el Real Unión–Panadería Pulido San Mateo, el sábado 26 a las 11:00 horas.

El acuerdo alcanzado por Televisión Canaria, con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Canaria de Fútbol, así como las dos federaciones territoriales, permitirá ofrecer un seguimiento continuado de la categoría, contribuyendo a dar una mayor visibilidad a los clubes, sus patrocinadores y los municipios a los que representan.

Con esta iniciativa, RTVC reafirma su compromiso con el fútbol regional, acercando a los aficionados una competición que representa el primer paso hacia el fútbol profesional para muchos jugadores canarios.