Consulta el horario AD Ceuta CF vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J2 de LaLiga Hypermotion 26-27

AD Ceuta CF y UD Las Palmas se enfrentan este sábado 22 de agosto, a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Alfonso Murube. Partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga Hypermotion.

AD Ceuta CF vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-1 en casa al Albacete. El equipo de Rubén de la Barrera se encuentra en quinta posición. El equipo es uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el AD Ceuta CF se encuentra en vigesimosegunda posición.

Posiciones en la clasificación de AD Ceuta CF y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 5ª posición, con 3 puntos. Por su parte, el Ceuta ocupa la vigesimosegunda posición. El conjunto ceutí se encuentra con 0 puntos, tres menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre AD Ceuta CF y UD Las Palmas

El AD Ceuta CF y la UD Las Palmas solamente se han enfrentado dos veces y Las Palmas ha ganado uno de ellos y el otro acabó en empate. El equipo canario ha ganó sus su último partido. Por su parte, el equipo ceutí llega al encuentro habiendo perdido su último partido.

Minuto a minuto en directo de AD Ceuta CF y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre AD Ceuta CF y UD Las Palmas

Alineaciones de AD Ceuta CF y UD Las Palmas

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 22 de agosto la retransmisión en directo del encuentro de la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el AD Ceuta CF y la UD Las Palmas.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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