El director de Puertos Canarios ha anunciado este renombramiento para proyectar un mensaje permanente de «respeto, solidaridad y compromiso con la vida»

El muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, ha pasado a denominarse de forma oficial ‘Muelle de la Esperanza’, un nombre concebido para proyectar un mensaje permanente de «respeto, solidaridad y compromiso con la vida» en recuerdo de los miles de migrantes llegados desde África a esta isla tras ser rescatados en el mar o por sus propios medios.

El muelle de Arguineguín tendrá el nombre oficial ‘Muelle de la Esperanza’. Imagen de archivo

Así lo ha explicado en un comunicado el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, que ha subrayado que «el Muelle de la Esperanza no es solo un nombre: es una declaración de principios».

Un nuevo símbolo para Canarias

Esta entidad, dependiente del Gobierno de Canarias, busca con esta nueva denominación que este espacio recuerde la visita del papa León XIV, pero también a «quienes han perdido la vida en el océano y a todas las personas que siguen buscando una oportunidad de futuro en la ruta atlántica».

Moreno destacó que los puertos canarios son «infraestructuras de servicio, pero también lugares de encuentro, memoria y humanidad».

Imagen cedida por Puertos Canarios

«Con la denominación Muelle de la Esperanza, el Puerto de Arguineguín incorpora un nuevo símbolo para Canarias y para todas las personas que miran al mar como lugar de partida, de llegada y de esperanza», apuntó el director del ente público.

La placa, que se inauguró con la visita del papa León XIV, quedará como un símbolo de acogida, de respeto y de esperanza compartida».

Imagen de Pedro Yanes (RTVC)

En el acto celebrado este miércoles por la tarde, también se representó la obra de teatro «Historias de sal», que continúa su recorrido por los puertos canarios dentro del proyecto «Puertos Abiertos».

Durante el encuentro se ofrecieron también detalles sobre la intervención prevista en la marquesina del puerto de cara al Día del Carmen, un espacio que reforzará la presencia de la tradición marinera y la identidad local.