La institución insular les acusa de recortar la financiación y retrasar la aprobación del convenio de colaboración

Sergio Rodríguez (CC), presidente del Cabildo de La Palma, acusó este jueves al Gobierno de España de mantener bloqueada la creación del Centro Nacional de Vulcanología (CNV) por los retrasos en la aprobación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y el Gobierno de Canarias, además de denunciar un recorte en la financiación inicialmente prevista para el proyecto.

El Cabildo palmero acusa al Estado de retrasar el Centro Nacional de Vulcanología. Archivo RTVC

Según informó la corporación insular en un comunicado, Rodríguez sostiene que el Ejecutivo central “continúa demorando” la aprobación administrativa y jurídica necesaria para la firma del convenio que permitirá la puesta en marcha del consorcio encargado de gestionar el futuro centro.

Denuncian un recorte del 42 %

El presidente palmero aseguró que los sucesivos borradores remitidos por el Ministerio incorporan modificaciones respecto a los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas, lo que, a su juicio, está dilatando el proceso.

Además, Rodríguez afirmó que el nuevo planteamiento del convenio altera el modelo inicialmente previsto para el CNV al concentrar la dirección científica de la actividad vulcanológica en Madrid, reduciendo, según denuncia, el papel de la sede prevista en Canarias.

Rodríguez también criticó la reducción de la aportación económica estatal para el proyecto, ya que, de acuerdo con el Cabildo, la financiación prevista habría pasado de cinco millones de euros a 2,9 millones, lo que supone un recorte del 42 %.

En opinión del presidente insular, esta disminución presupuestaria compromete el alcance del proyecto y la dotación de equipamiento científico prevista para las instalaciones, además de limitar el desarrollo de un centro concebido como referencia en investigación y gestión del riesgo volcánico.