El alero canario se incorpora a una plantilla joven que sueña con los playoffs de la mano de Cooper Flagg y Kyrie Irving

Los Memphis Grizzlies alcanzaron durante la madrugada de este jueves un acuerdo de traspaso para enviar al grancanario Santi Aldama a los Dallas Mavericks a cambio de AJ Johnson, según adelantó la cadena deportiva estadounidense ESPN.

El grancanario Santi Aldama, nuevo jugador de los Dallas Mavericks. Imagen de archivo

El equipo tejano también envío a los Grizzlies una elección de primera ronda en el draft de 2030 y dos elecciones de segunda ronda para conseguir al jugador canario, una pieza que puede ser esencial para la construcción de una franquicia que cuenta con el joven Cooper Flagg.

El alero grancanario promedió durante la pasada temporada con los Memphis Grizzlies 14 puntos y 6,7 rebotes en 43 partidos, una temporada regular marcada por las lesiones y el bajo nivel demostrada por la franquicia de Tennessee.

El grancanario Santi Aldama, nuevo jugador de los Dallas Mavericks. Imagen de ESPN

Por otro lado, Aldama llegó a la NBA de la mano de los Grizzlies en 2021 y en este nuevo episodio, en Dallas, compartirá el vestuario con su compatriota Sergio De Larrea, elegido en el último draft en primera ronda con el número 25.