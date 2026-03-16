El canario Santi Aldama pasa por el quirófano por una operación en la rodilla derecha y se pierde el resto de la temporada con los Grizzlies

Santi Aldama se perderá el resto de la temporada / EFE

El canario Santi Aldama se someterá a una operación para solucionar sus problemas en la rodilla derecha y se perderá lo que queda de la temporada regular, informó su equipo, los Memphis Grizzlies, en un comunicado.

«El alero de los Memphis Grizzlies se someterá a un procedimiento artroscópico y recibirá una inyección ortobiológica para tratar una molestia persistente en el compartimento troclear de su rodilla derecha», se lee en la nota.

«Se espera que tenga una recuperación completa y se proporcionará un plan para su regreso después del procedimiento», añaden los Grizzlies.

Aldama, de 25 años, promedió 14 puntos, 6.7 rebotes y 2.9 asistencias este año con los Grizzlies en 43 partidos.