Santi Aldama vuelve y los Grizzlies ganan frente a los Kings

El canario volvió tras varios partidos fuera por molestias en la rodilla y salió de titular

Los Memphis Grizzlies de Santi Aldama ganaron este miércoles frente a los Sacramento Kings (125-129) y suman ya dos victorias seguidas. El ala-pívot grancanario volvió a las canchas tras varios encuentros fuera por molestias en la rodilla.

Aldama registró 12 puntos, con un acierto del 40 % en tiros de campo (4 de 10 anotados), seis rebotes, dos tapones y un robo. Cam Spencer lideró el equipo 20 puntos y canastas claves en los instantes decisivos.

Incertidumbre en el mercado

El canario fue titular tras la reciente salida de Jaren Jackson Jr., una de las dos superestrellas del equipo, rumbo a los Utah Jazz en un traspaso sorpresivo por parte de la directiva de Tennessee.

El jugador canario podría verse beneficiado con más apariciones en el quinteto titular y un aumento en su número de minutos, al ocupar una posición similar a la del estadounidense.

Este movimiento pone en jaque la nueva deriva del equipo hacia una reconstrucción, impulsada por la llegada de varias rondas del draft. Por otro lado, los rumores de traspaso del polémico base Ja Morant copan los titulares sobre el futuro de la franquicia.

Este jueves se cierra el mercado de fichajes de la NBA y los Grizzlies continúan siendo protagonistas, con posibles cambios en su plantilla que podrían afectar el nivel del equipo del canario tanto a corto como a largo plazo.