Los Orlando Magic remontaron en la segunda parte y consiguieron la victoria frente al conjunto del canario

Los Orlando Magic derrotaron este jueves a los Memphis Grizzlies de Santi Aldama por 118-111, con remontada incluida en la segunda parte, en el partido que se disputó en Berlín, en el Uber Arena, un evento histórico para la capital alemana.

Los Grizzlies de Aldama pierden en el estreno de la NBA en Berlín. Imagen de los Memphis Grizzlies

La NBA programó dos partidos en Europa, ambos enfrentamientos entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies: el de este jueves en Berlín y el que se disputará el domingo en Londres, ciudad que alberga encuentros de esta liga por décima vez en su historia.

Un buen inicio, una derrota final

El ala-pívot grancanario fue el segundo máximo anotador del equipo de Tennessee con 18 puntos y un perfecto 4 de 4 en triples. Un buen inicio de partido, con 10 puntos en el primer cuarto, no fue suficiente para mantener la ventaja frente a los Magic.

El claro dominio del equipo de Santi Aldama durante el primer y segundo cuarto, en los que llegó a estar 20 puntos por encima de Orlando antes del descanso (58-67), no sirvió para sentenciar el encuentro en el tiempo reglamentario.

Tras el descanso, los Magic reaccionaron liderados por el estadounidense Paolo Banchero, autor de 26 puntos, y cerraron el tercer cuarto cinco puntos por encima de los Grizzlies.

El jugador grancanario, Santi Aldama, repasó su trayectoria en la NBA, su papel creciente en la selección y su vínculo con Canarias. RTVC

El último cuarto fue muy ajustado, pero Anthony Black y Franz Wagner se echaron el equipo a la espalda con 21 y 18 puntos, respectivamente, claves para que los Magic culminaran la remontada y se llevaran la victoria en el primer partido disputado en tierras alemanas.

Este partido también era muy especial para los hermanos Franz y Moritz Wagner y el brasileño-germano Tristan Da Silva que jugaron en casa: Franz, una de las estrellas de los Magic, volvió al quinteto inicial después de estar alejado de la pista desde el 7 de diciembre debido a un esguince de tobillo.

Finalmente, un equipo de RTVC ha estado presente en Berlín durante esta cita deportiva histórica, realizando una cobertura informativa con todas las actualizaciones y una entrevista en exclusiva a Santi Aldama.