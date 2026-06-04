Willy Villar ha permanecido seis años como máximo responsable de la parcela deportiva del Dreamland Gran Canaria donde logró el campeonato de la EuroCup en la campaña 22-23

Willy Villar deja el Dreamland Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

Willelmo Villar Rodríguez, Willy Villar, no seguirá siendo director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria. El club ha decidido no seguir contando con sus servicios con vistas al próximo curso 2026-2027.

Según informa la entidad amarilla en un breve comunicado, Villar arribó a la entidad amarilla en el verano de 2020. En seis temporadas como máximo responsable de la parcela deportiva del club, el primer equipo se clasificó en cinco ocasiones al playoff por el título; tres veces a la Copa del Rey; y se proclamó campeón de la 7Days EuroCup de la campaña 22-23, además de ser subcampeón continental en la temporada 24-25.

El club ha agradecido los servicios prestados durante este periodo en la entidad grancanaria y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional.