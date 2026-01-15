El jugador grancanario, Santi Aldama, repasa su trayectoria en la NBA, su papel creciente en la selección y su vínculo con Canarias

Santi Aldama afronta una nueva etapa en su carrera deportiva marcada por la responsabilidad y la ilusión. El ala-pívot grancanario, que acumula ya cinco temporadas en la NBA, se perfila como uno de los referentes de la nueva selección española de baloncesto, ahora bajo la dirección de Chus Mateo, tras haber formado parte anteriormente del combinado nacional a las órdenes de Sergio Scariolo.

En una entrevista en exclusiva concedida a Televisión Canaria, Aldama reconoce que no es sencillo asumir el peso de convertirse en uno de los líderes del equipo nacional, aunque asegura hacerlo con orgullo. El jugador destaca la importancia de la autocrítica y del trabajo constante como claves de su evolución deportiva. “Veo partidos míos de hace un año y no me gustan nada, y eso significa que hay progreso. Ser consciente de que queda mucho trabajo es fundamental”, afirma.

El internacional español subraya que buena parte de su mejora se produce durante los veranos, cuando puede centrarse plenamente en su desarrollo individual. “Durante la temporada te adaptas a sobrevivir, pero en verano es cuando trabajo incluso más para ganar ese plus”, explica.

Selección rejuvenecida

Aldama ya habla con naturalidad del liderazgo dentro de una selección rejuvenecida y en proceso de redefinir su identidad. “Con jugadores más jóvenes y un nuevo entrenador, tener la oportunidad de construir una nueva identidad como selección me ilusiona mucho, y poder liderar ese proceso es algo muy especial”, señala.

El jugador mantiene muy presentes sus raíces canarias y su formación en el Canterbury, club en el que jugó desde los 3 hasta los 18 años. “Fue clave en mi desarrollo, en un momento fundamental pude crecer como jugador de la manera que quería”, recuerda. Además, se muestra orgulloso de representar al baloncesto canario y sigue de cerca la actualidad del Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife.

Aunque actualmente su carrera lo mantiene a más de 6.000 kilómetros de su tierra natal, Aldama no cierra la puerta a un posible regreso en el futuro. “No descarto nada”, asegura, dejando abierta la posibilidad de volver algún día a las islas que marcaron sus inicios.