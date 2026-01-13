Entrevista exclusiva en Televisión Canaria a Santi Aldama

Un equipo de los Servicios Informativos viaja a Berlín para acompañar al jugador grancanario en su salto europeo desde la NBA

Santi Aldama durante un partido. Foto de EFE.

Un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria se ha desplazado hasta Berlín para realizar una entrevista en exclusiva a Santi Aldama Toledo que podrá verse este sábado 17 de enero en el programa ‘Canarias es Deporte’ que arranca a las 13.30 horas. Además, a partir de mañana 14 de enero, el equipo de Deportes de TVC contará en directo la última hora de esta importante cita deportiva en el ‘Buenos Días Canarias’, ‘TN1’ y ‘TN2’.

El baloncestista canario es uno de nuestros referentes españoles en la NBA, donde cumple su quinta temporada en los Memphis Grizzlies. El equipo estadounidense disputa esta semana dos partidos oficiales de la liga norteamericana en Europa, con paradas en Berlín y Londres.

El periodista Dani Álvarez hablará con Aldama de su gran momento de forma, con las mejores cifras desde su debut en la NBA tras su paso por el baloncesto universitario, y de su papel en la selección española. “Es la primera vez que vamos a poder disfrutar de Santi Aldama jugando un partido de baloncesto profesional en Europa. Dio el salto muy joven a Estados Unidos y toda su trayectoria ha sido allí, así que esta es una oportunidad única para verlo competir más cerca”, destaca Álvarez.

El periodista subraya además el contexto del viaje: “Que la NBA llegue a un país con tanta tradición deportiva como Alemania y comprobar cómo se vive allí el baloncesto es otro de los grandes motivos para estar aquí”.

El equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria desplazado a Berlín lo completan el operador de cámara Daniel Fuentes y el productor José Carlos Reyes. A lo largo de este miércoles y jueves realizarán directos con las principales novedades de este evento deportivo de primer nivel.

José Carlos Reyes, productor; Dani Álvarez, redactor de Deportes de los Servicios Informativos; y Daniel Fuentes, operador de cámara.

Un sueño que empezó en las Islas y triunfa en Memphis

Hay historias que merecen ser contadas de cerca, y la de Santi Aldama es una de ellas. No solo se trata de un deportista de élite; es el único jugador español que cuenta actualmente con protagonismo en la NBA. A sus 26 años y con 2,13 metros de altura, Aldama, que cumple esta temporada con su quinta temporada en los Memphis Grizzlies, destaca por su agilidad y sencillez.

Su camino no ha sido fácil: salió de Canarias muy joven para estudiar y jugar al baloncesto en la universidad en Estados Unidos, y hoy es una pieza clave en su equipo. El jugador grancanario atraviesa su mejor momento profesional, batiendo sus propios récords de puntuación y consolidándose como el gran líder de futuro para la Selección Española.