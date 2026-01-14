El equipo se enfrentará a los Orlando Magic y un equipo de RTVC se encuentra en Berlín para seguir de cerca la cita

La NBA vuelve a disputar partidos oficiales en Europa y arrancará este jueves en Berlín con el choque entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies del ala-pívot grancanario Santi Aldama. Un equipo de RTVC se ha trasladado a la capital alemana para seguir de cerca esta cita.

Aldama y sus Grizzlies visitan Berlín para enfrentarse a los Magic/ Archivo RTVC

El jugador canario llega al partido como una de las piezas clave de la plantilla de los Grizzlies y en buen estado de forma, tras anotar 15 puntos en el último encuentro del equipo.

Buenas sensaciones en el debut europeo

Santi Aldama disputará por primera vez un partido de competiciones de clubes de manera oficial en Europa, un encuentro que será histórico para el jugador. Este miércoles ha sido la toma de contacto en el Uber Arena, estadio de la capital alemana, con entrenamientos y rueda de prensa.

Los Grizzlies se enfrentarán este jueves, en Berlín, y el domingo, en Londres, a los Orlando Magic. A lo largo de la mañana de este miércoles, el periodista Dani Álvarez junto al resto del equipo de RTVC han estado en la rueda de prensa con algunos de los principales representantes deportivos de ambos equipos pero, sobre todo, con Santi Aldama.

Archivo RTVC

«Sé que viene mucha gente de España y poder hacerlo delante de gente que ha tenido una sensación de la NBA como la que tuve yo de pequeño, pues significa mucho y creo que va a ser muy divertido«, aseguraba el ala-pívot grancanario.

«Tengo esa ilusión añadida de poder hacer algo mucho más cerca de casa y que la gente lo podrá ver, es mucho más fácil», añadió Aldama sobre los dos encuentros y afirmó que, en este momento de su carrera, «lo más importante es seguir aprendiendo».

Entrevista en exclusiva

RTVC no ha dejado pasar la oportunidad de hablar con Santi Aldama en el parqué del Uber Arena, pero también se ha buscado un contexto más cercano y exclusivo. Por ese motivo, el desplazamiento hasta Berlín permitió realizar, muy cerca del recinto, una entrevista en exclusiva con el jugador canario.

RTVC no ha dejado pasar la oportunidad de hablar con Santi Aldama / RTVC

Durante este encuentro promocionado tanto por los Memphis Grizzlies como por la NBA, Aldama abordó numerosos asuntos que se irán desgranando durante estos días.

Como adelanto, el jugador habló de su familia, profundamente ligada al baloncesto, y de su vínculo con Canarias. “Mi tío y mi padre jugaron en el Gran Canaria. Vengo de una familia de baloncesto y he crecido en un lugar donde este deporte es muy importante. Aunque el fútbol sea el rey en España, pocas comunidades sienten el baloncesto como lo sentimos nosotros”, afirmó.