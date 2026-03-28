Sus mandos operaban desde España y los Emiratos Árabes Unidos, donde dirigían las operaciones y gestionaban los beneficios a distancia

Una operación internacional coordinada por Europol y Eurojust desarticuló este viernes 27 de marzo una de las redes de delincuencia organizada más violentas de Escocia, con la detención de 13 sospechosos en España y el Reino Unido. En concreto cinco personas fueron detenidas las zonas de Málaga y Barcelona, y el resto en Lanarkshire, Glasgow y West Lothian.

Imagen cedida.

La banda, investigada desde 2020 con el respaldo de Europol, es sospechosa de introducir cientos de kilogramos de cocaína en Escocia y blanquear millones de libras mediante una red internacional de capitales, ha informado Europol.

Intimidación y violencia

Sus mandos operaban desde España y los Emiratos Árabes Unidos, donde dirigían las operaciones y gestionaban los beneficios a distancia, mientras en el Reino Unido mantenían el control territorial mediante la intimidación y la violencia vinculada al narcotráfico.

En la operación participaron la Guardia Civil, la Policía de Escocia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, con presencia de efectivos de Europol sobre el terreno en España y Escocia para garantizar la coordinación en tiempo real.

Autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía también contribuyeron a la operación, país este último donde se confiscaron dos parcelas de terreno, una villa y acciones de una empresa valoradas en aproximadamente 600.000 euros.

Grupo Operativo

La investigación, que se intensificó con la creación de un Grupo Operativo en Europol en mayo de 2024, incluyó el análisis de grandes volúmenes de datos y de comunicaciones cifradas que confirmaron que la organización ha mantenido una estructura de mando estable a lo largo del tiempo. Especialistas en delitos financieros participaron en el rastreo de activos y el mapeo de flujos financieros ilícitos.

Las autoridades continúan con la investigación, en la que también se examinan varios incidentes violentos, incluidos tiroteos vinculados a conflictos del crimen organizado originados en Escocia, y la búsqueda de más sospechosos sigue en curso.