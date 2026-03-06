Reino Unido no descarta sumarse a la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán

El ministro de Defensa de Reino Unido ha asegurado que «hay que estar dispuesto a adaptarse», en relación a la posibilidad de unirse al ataque lanzado por EE. UU. e Israel contra Irán

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha evitado este jueves hasta en dos ocasiones descartar que el país británico se una a la ofensiva contra Irán emprendida el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, alegando que «hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman».

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, en una visita a la base de la Fuerza Aérea británica de Akrotiri, en Chipre. – Yui Mok/PA Wire/dpa

Adaptar las medidas según las circunstancias

«A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman», ha alegado Healey. Lo ha hecho en una entrevista con la cadena británica Sky News durante una visita a la base de la Fuerza Aérea de Reino Unido en Akrotiri, Chipre, que fue atacada por un dron a principios de esta semana.

En sus declaraciones, el responsable de la cartera militar ha negado hasta en dos ocasiones a descartar la posibilidad de que el Ejército británico se una a la ofensiva estadounidense-israelí, que ha dejado ya más de un millar de víctimas mortales en Irán, destacadamente la del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Pese a ello, Healey ha querido subrayar que «todo» lo que hasta ahora ha hecho Reino Unido en el marco de la guerra «es defensivo, legal y está coordinado con otros aliados«, aludiendo a decisiones como las de emplear helicópteros antidrones Wildcat, de desplegar destructor HMS Dragon en el Mediterráneo oriental y de reunir a planificadores para coordinar una respuesta internacional.

La visita del jefe de Defensa británico a la base en territorio chipriota se produce tras el ataque con dron del lunes, si bien este mismo jueves las fuerzas de Reino Unido han derribado varios drones, al menos uno de los cuales se dirigía a la instalación militar de Akrotiri. De ello ha informado el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en una intervención este mismo jueves en la que ha anunciado el citado envío de helicópteros antidrones a Chipre, así como el de cuatro aviones de combate Typhoon para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea en Qatar, en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo.