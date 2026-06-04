Los casos azules españoles resultaron heridos tras la caída de morteros que causó además la muerte de otro soldado de nacionalidad serbia en el sur del Líbano

Dos blindados de la misión de la ONU en Líbano cerca de la frontera con Israel, en una imagen de archivo. EFE/Edgar Gutiérrez

Dos cascos azules españoles han resultado heridos leves a consecuencia de la caída de morteros en la posición donde se encontraban en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del Líbano, que causó la muerte de otro soldado de la misión de paz de la ONU (FINUL), de nacionalidad serbia.

Los dos militares españoles, que forman parte del contingente de alrededor de 650 militares desplegados en el sector este, sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, han confirmado fuentes de Defensa.

El fallecido también resultó herido de gravedad tras lo que fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según ha informado la FINUL.

Los cascos azules españoles heridos fueron atendidos en una base de la misión.

Por la mañana del mismo día se había producido una explosión cerca de la base donde están desplegados los militares españoles y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el que traslada todo el apoyo a los militares españoles tras el ataque, así como su solidaridad con el contingente serbio.

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado en un comunicado el apoyo a los compañeros heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación.

Desplegados en Líbano desde 2006

Las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano desde septiembre de 2006 y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base ‘Miguel de Cervantes’, cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España.

También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

Desde el inicio de la misión han muerto 15 cascos azules españoles.