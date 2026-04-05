Alassan Manjam sufre una rotura del tendón rotuliano y dice adiós a la temporada tras tener que pasar por quirófano

Alassan sufre una rotura del tendón rotuliano y tendrá que ser operado / CD Tenerife

El futbolista del CD Tenerife Alassan Manjam Gutiérrez sufre una rotura del tendón rotuliano de la pierna derecha y tendrá que ser operado. Según han informado este domingo los servicios médicos del club isleño.

El atacante del equipo blanquiazul se lesionó en la primera parte del partido de este sábado ante el CP Cacereño en el estadio Heliodoro Rodríguez López (1-1). Alassan tuvo que ser retirado en camilla y sustituido en el minuto 22 tras lesionarse en un lance fortuito del juego. Advertido enseguida por compañeros y también rivales, quienes pidieron la rápida asistencia al jugador tras comprobar la gravedad del percance sufrido.

El futbolista fue sometido a pruebas después del encuentro. El club ha emitido un parte médico este domingo en el que indica que el extremo canterano sufre una «luxación de rótula, con rotura del tendón rotuliano». Que requerían «pruebas complementarias y cirugía», por lo que se perderá lo que resta de la presente temporada con el Tenerife.