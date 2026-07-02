La Unión Europea aplicará la tasa de 3 euros a pequeños paquetes procedentes de países extracomunitarios hasta la entrada en vigor de la reforma aduanera prevista para 2028

La Unión Europea aplica desde este miércoles una nueva tasa de 3 euros a los pequeños paquetes procedentes de países extracomunitarios, una medida que afecta principalmente a las compras realizadas en plataformas de bajo coste como Shein, Temu o AliExpress.

El recargo tendrá carácter temporal hasta la entrada en vigor de la reforma aduanera europea prevista para 2028, aunque Bruselas contempla la posibilidad de mantenerlo si esta no llega a implementarse.

La medida busca frenar lo que la UE considera una situación de competencia desleal y reducir los riesgos asociados al elevado volumen de envíos de bajo coste, entre ellos el fraude y los problemas relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores.

Entra en vigor la tasa de 3 euros para compras en plataformas como Shein, Temu y AliExpress. Europa Press

12 millones de paquetes diarios al día

La tasa se aplicará a los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación del IVA, que representan alrededor del 93 % del comercio electrónico que entra en territorio comunitario.

El recargo se calculará por cada categoría de productos incluida en un mismo paquete, por lo que un envío con artículos de distintas clases podrá abonar más de una tasa.

Según datos de la Comisión Europea, durante 2024 llegaron a la Unión cerca de 4.600 millones de paquetes de bajo valor, una media de 12 millones diarios, que hasta ahora estaban exentos de aranceles al no superar los 150 euros.