Hasta que llegue el próximo episodio de altas temperaturas a partir del sábado esperamos un tiempo tranquilo y estable en el que predominarán las nubes bajas por la cara norte de las islas más montañosas y en el norte y oeste de las orientales a primeras y últimas horas.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 3 de julio

La próxima madrugada no se descarta que incluso alguna gota puedan dejar en el norte de Tenerife o Gran Canaria, no se repetirá durante el día. El sol cobrará protagonismo conforme avance la jornada en zonas del sur y en la cumbre, así como en Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas de momento no van a experimentar grandes cambios.

El viento tenderá a desaparecer y acabará soplando la brisa en la costa.

El estado de la mar también mejorará con olas por el norte en torno al metro y medio de altura. En el sur predominará la marejadilla.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Esperamos nubes bajas frenadas por el norte-nordeste que se irán disipando durante el día. Las temperaturas serán parecidas entre los 15 y los 20 grados en Valverde.

La Palma: Intervalos nubosos poco importantes que se repartirán por toda la isla. Amainará el viento y las temperaturas variarán entre los 20 y los 25 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Nubes bajas por el norte. La ausencia de viento favorecerá las nubes de evolución salpicando el sur. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 28 grados en la capital.

Tenerife: Las nubes volverán al norte no es descartable que en la próxima madrugada vuelvan a dejar algunas gotas. En el resto sol. El viento amainará y las temperaturas serán parecidas.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte perdiendo consistencia a partir del mediodía, alguna gota de madrugada. Hacia el sur y en la cumbre lucirá el sol. Las temperaturas no variarán.

Fuerteventura: Nubes al amanecer en la cara oeste y norte que se reducirán quedando por el oeste. El viento perderá fuerza y las temperaturas se moverán entre los 21 y los 29 grados.

Lanzarote: Veremos nubes por la mañana en el norte y oeste que irán perdiendo terreno. Saldrá el sol en muchos puntos. Las temperaturas irán de los 21 a los 29 grados en Arrecife.

La Graciosa: volveremos a ver más nubes a primera hora que durante las horas centrales. El viento irá a menos y mejorará el mar, las temperaturas podrían sumar algún grado.