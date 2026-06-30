Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 1 de julio

Imagen RTVC

Estamos inmersos en un episodio de calor que nos mantiene pendientes de los termómetros que a partir de este miércoles tenderán a bajar, aunque no será un descenso muy acusado ya que aún se volverán a soportar los 30 grados en muchos puntos de las medianías, sobre todo de Tenerife y Gran Canaria, serán de momento las últimas horas con la influencia de la masa de aire cálido que también se llevará la calima.

La nubosidad se limitará a la cara norte de las islas y por el oeste de las orientales a primeras y última horas.

El viento seguirá soplando con rachas intensas por los extremos noroeste y sureste de las islas más montañosas y en el centro-sur de las orientales.

El estado de la mar mejorará un poco con mar combinada y olas en torno a los 2 metros de altura por el norte. En zonas resguardadas del sur rondarán el metro de altura.

El tiempo por islas:

El Hierro: Veremos muy pocas nubes, como mucho a primera hora. Se irá la calima y el viento seguirá hasta por la tarde. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados en Valverde.

La Palma: Esperamos poca nubosidad, a lo sumo por el norte y este con tendencia a separarse de la costa. Habrá menos calima y el viento amainará por la tarde. Las temperaturas bajarán.

La Gomera: Esperamos cielos poco nubosos. Las temperaturas bajarán pero aún así hará calor durante las horas centrales del día, en torno a los 28 grados las máximas en San Sebastián.

Tenerife: La nubosidad se reducirá y como mucho se situarán por el norte a primera y última hora. Se irá la calima. El viento irá a menos y también bajarán las temperaturas.

Gran Canaria: Las rachas se seguirán notando en el oeste y sureste, tenderán a amainar. Las nubes se limitarán al norte. Bajarán las temperaturas en el interior sur donde rondarán los 30.

Fuerteventura: Veremos nubes bajas en el norte y oeste de la isla, el resto estará despejado y sin calima. Las temperaturas variarán entre los 21 y los 28 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: En Arrecife esperamos un poco menos de calor, el termómetro irá de los 21 a los 28 grados. Veremos pocas nubes, se harán más visibles en el norte y oeste. El viento amainará.

La Graciosa: A primera hora veremos nubes dispersas que darán paso a cielos más despejados. Las temperaturas serán algo más frescas y el viento amainará a última hora, mejorará el mar.