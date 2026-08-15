50 músicos compartirán escenario con la cantante en la primera de las dos jornadas musicales de la Isla Bonita Love Festival

La Orquesta Sinfónica de Las Palmas acompañará a Isabel Pantoja el próximo 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, donde la artista ofrecerá el único concierto en España de la gira con la que celebra sus 50 años de trayectoria.

Isabel Pantoja / Cabildo de La Palma

Un total de 50 músicos compartirán escenario con la cantante en la primera jornada musical del 10.º aniversario del Isla Bonita Love Festival. Según ha informado esta semana el Cabildo de La Palma en una nota de prensa.

La formación sinfónica y la coral se sumarán a la voz de Pantoja sobre el escenario de gran formato que el festival instalará en el recinto portuario. El despliegue musical dará forma a una actuación conmemorativa centrada en las cinco décadas de carrera de la artista.

Décimo aniversario del festival

La participación de Isabel Pantoja se enmarcaría también en la dimensión social que acompaña al festival desde sus orígenes. La cantante recibió en 2022 el premio Mister Gay España durante las celebraciones del Orgullo de Madrid. Además, mantiene una conexión especial con varias generaciones del público LGTBIQ+.

El concierto forma parte de la programación del 10.º aniversario del Isla Bonita Love Festival. El evento nació en 2016 para convertir la música y la cultura en un espacio para celebrar el respeto, la libertad y la diversidad afectiva y sexual.

Isla Bonita Love Festival 2026

Una semana después de la actuación de Isabel Pantoja, el Puerto de Tazacorte recibirá el 19 de septiembre a Laura Pausini y Nathy Peluso. Pausini ofrecerá un concierto de dos horas, mientras que Nathy Peluso llegará a La Palma con su Grasa Tour DJ Set. Se trata de un formato que combina música electrónica y sonidos urbanos.

Entre ambas fechas, el festival desarrollará una programación social con debates, ponencias, encuentros y charlas centrados en los retos del colectivo LGTBIQ+, la diversidad familiar y la igualdad.