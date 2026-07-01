Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 2 de julio

En las próximas horas notaremos como el episodio de altas temperaturas concluye aunque eso no quiere decir que no tengamos valores veraniegos. Seguiremos con valores cercanos a los 30 grados en puntos del sur.

Imagen RTVC

Este jueves esperamos nubes bajas a primeras y últimas horas, compactas en el caso del noreste de Tenerife, norte de Gran Canaria y cara oeste y norte de Fuerteventura y Lanzarote, no se descarta que a primera hora alguna gota se escape en la zona de Anaga, en Tenerife, o medianías del norte de Gran Canaria. A lo largo del día las nubes perderán terreno.

Las temperaturas irán en ligero descenso tanto las mínimas como las máximas, salvo en las islas orientales.

El viento soplara del noreste moderado con rachas por la mañana que por la tarde desaparecerán, amainará de cara al viernes.

El estado de la mar será de marejadilla en las costas del sur y fuerte marejada en las del norte con olas inferiores a los 2 metros de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Nubes bajas en norte y noreste que perderán consistencia a lo largo del día y reaparecerán por la tarde-noche, habrá menos viento y las temperaturas serán algo más bajas.

La Palma: Nubes bajas en el norte-noreste por la mañana y por la tarde, el resto del día estarán despegadas de la costa. El viento amainará y las temperaturas serán algo más frescas.

La Gomera: Rachas de viento intenso por la mañana, por la tarde perderán fuerza. Veremos nubes por el norte y el resto estará despejado. Las temperaturas irán en ligero descenso.

Tenerife: El viento irá a menos por la tarde. Las nubes subirán de cota y se situarán en el norte y hacia Anaga. El sur estará despejado. Las temperaturas irán de los 22 a los 29 grados.

Gran Canaria: Panza de burro en la mitad norte, no se descarta alguna gota en las medianías a primera hora. En el resto estará despejado. El viento irá a menos y las temperaturas bajarán.

Fuerteventura: Nubes bajas al amanecer que se irán retirando dejando primero la costa este despejada y luego el centro. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 28 grados.

Lanzarote: Nubes al amanecer por el norte y oeste de la isla que perderán consistencia. El viento amainará y las temperaturas se moverán entre los 20 y los 28 grados en Arrecife.

La Graciosa: Volveremos a ver nubes a primeras y últimas horas, dejando ratos de sol durante las horas centrales. El viento amainará y las temperaturas no sufrirán grandes cambios.