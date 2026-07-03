La Palma se convierte en la primera isla en incorporar el nuevo diseño del Bono Residente Canario que comenzará a implantarse progresivamente en el resto del Archipiélago

El Bono Residente Canario refuerza su identidad con nueva imagen inspirada en las ocho islas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha presentado en La Palma la nueva imagen del Bono Residente Canario. Una renovación que pone en valor la identidad del Archipiélago y simboliza la evolución de una de las políticas públicas con mayor impacto en la movilidad de las Islas durante los últimos años.

La Palma se convierte así en la primera isla en incorporar el nuevo diseño del Bono Residente Canario, que comenzará a implantarse progresivamente en el resto del Archipiélago.

Durante el acto, el presidente de Canarias ha destacado que el Bono Residente Canario «ha supuesto un antes y un después en la forma de movernos entre los canarios y canarias», convirtiéndose en una herramienta clave, desde hace ocho años, para fomentar el uso del transporte público, avanzar hacia una movilidad más sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades con independencia de la isla de residencia.

Fernando Clavijo ha subrayado, además, que el nuevo diseño «representa mucho más que un cambio de imagen, porque refleja el orgullo de pertenecer a un territorio único y diverso, reforzando el sentimiento de identidad compartida entre todas las islas».

Un cambio en el sistema de transporte público

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha recordado que la creación del Bono Residente Canario en 2018 supuso un cambio estructural en el sistema de transporte público del Archipiélago.

«En aquel momento unificamos los distintos títulos de transporte existentes para facilitar la movilidad de los residentes. Años después, esa decisión permitió implantar con rapidez la gratuidad del transporte público en Canarias gracias a una herramienta que ya estaba consolidada y que ha demostrado ser eficaz», ha señalado.

Rodríguez ha añadido que «las buenas políticas públicas son aquellas que evolucionan con el tiempo. Hoy el Bono Residente Canario sigue siendo la llave que utilizan miles de personas cada día para desplazarse, pero además incorpora un componente simbólico que pone en valor nuestra identidad y el talento creativo de Canarias».

Asimismo, ha recordado que actualmente más del 30 % de las personas usuarias del Bono Residente Canario ha reducido el uso del vehículo privado para incorporar el transporte público a sus desplazamientos habituales, consolidando un cambio de hábitos que contribuye a una movilidad más eficiente y sostenible.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha resaltado que la elección de la isla como punto de partida para la implantación de la nueva imagen del Bono Residente Canario “es una muestra del compromiso del Gobierno de Canarias con La Palma y con la cohesión territorial del Archipiélago”. En este sentido, ha subrayado que “apostar por una movilidad más accesible, sostenible e igualitaria es también apostar por que todas las islas avancen con las mismas oportunidades”.

Una imagen creada por la ciudadanía

El nuevo diseño incorpora ilustraciones inspiradas en los paisajes, la biodiversidad y los elementos culturales más representativos de las ocho islas, reforzando el vínculo entre el Bono Residente Canario y la identidad del Archipiélago.

La renovación se completa con la distribución de los nuevos portabonos surgidos del concurso público convocado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en el que participaron más de cincuenta propuestas de artistas y diseñadores residentes en Canarias.

Los tres diseños ganadores —Cómo ser un buen residente canario, de Justine Marie Renée; Vida, de Javier Sosa Suárez; y La identidad canaria, de Paula Isabel Reyes Caballero— han dado lugar a la impresión de 30.000 portabonos que comenzarán a distribuirse durante este año entre las personas usuarias del transporte público.

Evolución

Desde su puesta en marcha en 2018, el Bono Residente Canario ha contribuido a simplificar el acceso al transporte público, impulsar la movilidad sostenible y facilitar posteriormente la implantación de la gratuidad del transporte colectivo en las Islas.

Según datos de un informe elaborado por la Consejería, el 30,3 % de las personas usuarias del Bono Residente Canario ha dejado de utilizar el vehículo privado y ha incorporado el transporte público a su rutina diaria.

Este impacto es todavía mayor en las islas no capitalinas, donde históricamente el coche era prácticamente imprescindible. Allí, el abandono del vehículo privado alcanza el 37,4 %, y uno de cada cuatro usuarios reconoce que comenzó a utilizar el transporte público a raíz de la gratuidad.

Además, la ciudadanía respalda de forma clara esta política pública, donde más del 92,9 % de las personas usuarias defiende el mantenimiento de la gratuidad en el futuro, lo que demuestra que no se trata de una medida coyuntural, sino de una decisión estructural que mejora la calidad de vida y refuerza la igualdad de oportunidades.