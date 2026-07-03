Gran Canaria y Tenerife, en alerta por riesgo de incendios forestales a partir del domingo

El riesgo de incendios aumenta desde el domingo por un episodio de altas temperaturas, baja humedad y aire seco en Gran Canaria y Tenerife

Extinguido un conato de incendio en Vallehermoso que afectó a 9.500 m2 / Archivo

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado a partir del próximo domingo, 5 de julio, la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, a partir de los 400 metros de altura, y en Tenerife, en las medianías y cumbres del sur y oeste de la isla.

Según ha informado en un comunicado la Consejería de Política Territorial, la alerta se ha declarado ante el episodio de altas temperaturas de varios días de duración, que está previsto que comience el domingo en las islas orientales y se extienda progresivamente al resto el próximo martes.

Temperaturas al alza

El domingo 5 de julio se esperan en Gran Canaria temperaturas máximas de 34 a 36 ºC, pudiéndose alcanzar de forma puntual valores próximos a 38 ºC en zonas de interior, medianías orientadas al sur y oeste y en la cuenca de Tejeda durante el lunes.

En Tenerife se prevén temperaturas máximas entre 32 y 35 ºC, principalmente en medianías y vertientes sur y oeste, con tendencia al ascenso durante los primeros días del episodio.

Factores de riesgo

La inversión térmica se situará en torno a los 400-500 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en Tenerife, descendiendo progresivamente a lo largo del episodio.

Esta configuración favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30 % por encima de la inversión.

Además, predominará el viento del nordeste (alisio) de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares.

Aunque por el momento no se prevé un episodio generalizado de viento fuerte, este parámetro continuará siendo objeto de seguimiento por su posible incidencia en la propagación de incendios forestales.

Se prevé además una ligera intrusión de calima, principalmente sobre las islas orientales, sin alcanzar concentraciones significativas que supongan un factor determinante en la evolución del episodio.

La nota señala que la situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la alerta en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo.