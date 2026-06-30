Tenerife prohíbe las barbacoas, fumar en áreas recreativas y tirar voladores por la alerta por incendios

Las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 ya se han activado en toda la isla

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para la prevención de incendios forestales en la isla, que, entre otras medidas, incluye la prohibición de hacer barbacoas en zonas exteriores y tirar voladores.

El Cabildo tinerfeño prohíbe las barbacoas y tirar voladores por la alerta por incendios. Imagen de RTVC

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entró en vigor este a las 07:00 horas y permanecerá activa hasta la finalización de la situación de alerta, según señaló el Ejecutivo insular en un comunicado.

Restricciones activadas

Según esta nota, estas medidas se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y tienen como objetivo minimizar cualquier actividad susceptible de provocar un fuego en un contexto especialmente delicado, marcado por las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.

Entre las principales restricciones activadas con el nivel de grado 1, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas.

Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

Por otro lado, también quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales.

Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Extremar la precaución

El Cabildo de Tenerife ha insistido en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo. También se recomienda a la ciudadanía evitar acceder o permanecer en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario.

Por otro lado, desde el Ejecutivo tinerfeño se hizo un llamamiento a promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen todas las medidas preventivas y de autoprotección.

“Estamos atravesando una situación especialmente delicada y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves para Tenerife”, advirtió Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.