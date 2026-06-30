Tenerife prohíbe las barbacoas, fumar en áreas recreativas y tirar voladores por la alerta por incendios

Las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 ya se han activado en toda la isla
El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para la prevención de incendios forestales en la isla, que, entre otras medidas, incluye la prohibición de hacer barbacoas en zonas exteriores y tirar voladores.
La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entró en vigor este a las 07:00 horas y permanecerá activa hasta la finalización de la situación de alerta, según señaló el Ejecutivo insular en un comunicado.
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Restricciones activadas
Según esta nota, estas medidas se aplican en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y tienen como objetivo minimizar cualquier actividad susceptible de provocar un fuego en un contexto especialmente delicado, marcado por las altas temperaturas, la baja humedad y las condiciones favorables para la propagación rápida de incendios.
Entre las principales restricciones activadas con el nivel de grado 1, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas.
Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.
Por otro lado, también quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.
No obstante, sí se mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales.
Extremar la precaución
El Cabildo de Tenerife ha insistido en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo. También se recomienda a la ciudadanía evitar acceder o permanecer en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario.
Por otro lado, desde el Ejecutivo tinerfeño se hizo un llamamiento a promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen todas las medidas preventivas y de autoprotección.
“Estamos atravesando una situación especialmente delicada y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves para Tenerife”, advirtió Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.