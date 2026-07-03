Los colectivos interesados tienen hasta el próximo 20 de julio para presentar la documentación requerida y los cargos directivos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto este viernes el plazo de inscripción para que los grupos puedan participar en el Carnaval 2027.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 abre la inscripción para los grupos participantes. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Según informó el consistorio en una nota, los colectivos interesados tienen hasta el próximo 20 de julio para presentar la documentación requerida y los cargos directivos.

Inscripción en la plataforma web

Las modalidades abiertas a inscripción en esta edición son Murgas adultas, Murgas infantiles, Comparsas, Rondallas, Agrupaciones coreográficas, Agrupaciones lírico-musicales, Agrupaciones de los Mayores, Comparsas infantiles y Agrupaciones musicales, quedando la inscripción del resto de modalidades para próximas fechas.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, animó a los grupos a formalizar su inscripción y seguir contribuyendo «con su talento, esfuerzo y creatividad a una fiesta que proyecta la imagen de nuestra ciudad al mundo».

Por otro lado, la inscripción debe llevarse a cabo a través de la sede electrónica del Consistorio tras rellenar el formulario alojado en la misma plataforma.

Las bases para esta convocatoria no presentan modificaciones significativas respecto a la edición anterior y se pueden consultar tanto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento como en la web oficial del Carnaval: www.carnavaldetenerife.com.