Las temperaturas podrían llegar a los 35 grados de manera general y a los 40 grados en Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizó este lunes a las 19:46 horas la situación de alerta por incendios forestales en toda la comunidad autónoma.

Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales por el calor intenso. Imagen de RTVC

Desde las 07:00 horas de este martes las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria están en alerta por este tipo de episodios en zonas por encima de la cota de 600 metros en zona norte y 400 metros en zona sur.

Por otro lado, se prevé un episodio de calor intenso, pero de corta duración, con temperaturas de hasta 35 grados de forma general y puntualmente 40 grados en Gran Canaria, acompañado de humedades inferiores al 30 por ciento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también prevé valores de riesgo Alto y Muy Alto, especialmente en Gran Canaria y La Gomera, con una mejoría a partir del 2 de julio.