Canarias activa la alerta por riesgo de incendios forestales por el calor intenso

Las temperaturas podrían llegar a los 35 grados de manera general y a los 40 grados en Gran Canaria
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizó este lunes a las 19:46 horas la situación de alerta por incendios forestales en toda la comunidad autónoma.
Desde las 07:00 horas de este martes las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria están en alerta por este tipo de episodios en zonas por encima de la cota de 600 metros en zona norte y 400 metros en zona sur.
Por otro lado, se prevé un episodio de calor intenso, pero de corta duración, con temperaturas de hasta 35 grados de forma general y puntualmente 40 grados en Gran Canaria, acompañado de humedades inferiores al 30 por ciento.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también prevé valores de riesgo Alto y Muy Alto, especialmente en Gran Canaria y La Gomera, con una mejoría a partir del 2 de julio.