La jugadora asturiana se formó en la cantera del Real Oviedo y viene procedente del Deportivo Abanca

El Costa Adeje Tenerife ha anunciado este viernes la incorporación de la futbolista Henar Muiña, el quinto fichaje del club para la temporada 2026/27. Procedente del Deportivo Abanca, la plantilla tinerfeña suma con su llegada trabajo y calidad a la medular del equipo.

El Costa Adeje Tenerife ficha a la centrocampista Henar Muiña. Imagen cedida por el club

Según el comunicado del club, la mediocentro asturiana se une al proyecto blanquiazul para aportar equilibrio, visión de juego y experiencia en la máxima categoría a una plantilla que busca seguir consolidando su buen nivel en la Liga F Moeve.

Lectura de juego y gran despliegue físico

Con la llegada de la jugadora gijonesa, el cuerpo técnico liderado por Yerai Martín se asegura un perfil de centrocampista completa, capaz de actuar como organizadora y aportar trabajo defensivo en la medular.

La centrocampista cuenta con gran experiencia en el panorama nacional y, en el conjunto coruñés, se convirtió en una de las piezas estructurales del equipo, siendo fundamental en el ascenso a la máxima categoría y consolidándose en la Liga F como una de las capitanas del cuadro gallego.

La asturiana sobresale por su excelente lectura del juego, su capacidad para marcar el ritmo de los partidos y su criterio a la hora de dar fluidez a la salida de balón. Centrocampista de amplio despliegue físico, destaca también por su intensidad en la presión, su inteligencia táctica y su notable capacidad para anticiparse a las acciones del rival.