Papas antiguas en ‘Cebollas verdes’

El magacín gastronómico de La Radio Canaria emite este viernes a las 21:05 horas un especial dedicado a las papas con Denominación de Origen Canarias

Las papas inundan el espacio de ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria, viernes a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, pero no cualquier papa, serán papas canarias antiguas que alcanzan la friolera de veintinueve variedades, según datos oficiales, y que, entre otras, comprende a las papas coloradas, las papas borrallas, las papas de ojo de perdiz o las papas yema de huevo.

Fuentes oficiales cifran en veintinueve las variedades de papas canarias antiguas con Denominación de Origen, (DO)

«Hablaremos de papas antiguas de Canarias porque ya podemos disfrutar de la cosecha de verano», avanza Elena Barrios, directora y conductora del programa.

Elena Barrios, dirige y conduce ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria

Denominación de Origen

La calidad de la papa canaria es un lujo muy apreciado dentro y fuera del Archipiélago, pero no todo el mundo conoce ni la amplia variedad de papas de Canarias existentes ni que poseen Denominación de Origen, (DO). ‘Cebollas verdes’ invita en esta entrega al ingeniero agrónomo, Domingo Ríos, para conocer en detalle esta gran joya con Denominación de Origen protegida.

Papa canaria de la variedad Borralla, (DO)

Conocerlas y degustarlas, por ello, el programa invita también a la chef Diana Marcelino para poner sobre la mesa algunas recetas para cocinar papas con DO de Canarias. La chef estará el miércoles próximo en la ‘Bodega Cráter’, Tenerife, donde impartirá un taller que tendrá como protagonista justamente a la papa canaria.

Papa Sabia, variedad con Denominación de Origen de Canarias

Cóctel de gambas

Con la canícula apretando, ‘Cebollas verdes’ nos invitará a preparar un cóctel de los que forman parte del fondo de armario de cualquier menú estival. De la mano del chef Aníbal Placeres, ‘Cebollas verdes’ cerrará esta entrega con la receta de un irresistible cóctel de gambas.

‘Cebollas verdes’ es el programa de referencia de la gastronomía de las Islas en La Radio Canaria