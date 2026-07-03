El programa se desplaza al terrero de lucha de Las Huesas, en Telde, para retransmitir el encuentro entre los mejores equipos de Gran Canaria y Tenerife

El programa ‘Terrero y Gloria‘ viaja este fin de semana hasta Gran Canaria para ofrecer la final regional de la categoría de bronce de lucha canaria, el Torneo Abragon Infraestructuras – Gobierno de Canarias de Tercera, en la que se enfrentarán el equipo grancanario CL Castro Morales de Telde y el CL Brisas del Teide de Fasnia, de Tenerife.

El encuentro se ofrecerá en directo el sábado 4 de julio a partir de las 19.40 horas por la plataforma CANARIAS-Play, el canal de Deportes en YouTube y la web rtvc.es y en diferido el domingo 5 de julio a partir de las 17.55 horas por el canal TDT de Televisión Canaria.

Esta esperada lucha por el título de la competición regional se disputará en en el renovado terrero de Las Huesas (Telde), que se reinaugura para este importante encuentro entre los dos mejores equipos de esta competición.

El CL Castro Morales es el dominador absoluto de la tercera categoría en Gran Canaria, tras conquistar los títulos de Liga y Copa insular y le toca ahora enfrentarse a uno de los históricos de Canarias, el CL Brisas del Teide.

Para esta cita tan esperada, el equipo de ‘Terrero y Gloria‘ ha preparado un programa especial con la mejor previa desde la misma arena del terrero, con reportajes especiales de este duelo por el título, estadísticas de los equipos y la opinión de los principales protagonistas.

El desarrollo de la final será narrado por Willy Rodríguez Calero, que contará con los comentarios de David Yanes y el colaborador Juan Espino Dieppa. En el micrófono inalámbrico a pie de arena estará Jorge Benítez.

Una vez más, ‘Terrero y Gloria’ hace un amplio despliegue informativo para cumplir con el compromiso de Televisión Canaria con la divulgación y difusión de todo lo que acontece con la lucha canaria, nuestro deporte autóctono más importante.