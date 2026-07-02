‘La Alpispa’ de La Radio Canaria emite este viernes un especial desde el Puerto de Tazacorte

El programa de La Radio Canaria conectará en directo con el acto oficial de colocación de la primera piedra de la ampliación del contradique, a partir de las 11:00 horas

El programa radiofónico ‘La Alpispa‘ de La Radio Canaria se trasladará este viernes 3 de julio, a partir de las 11:00 horas, al Puerto de Tazacorte para realizar una cobertura especial en directo con motivo del acto oficial de la colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del contradique. Esta infraestructura busca mejorar el abrigo de la dársena frente a los temporales de fuerza, garantizando la seguridad en las operaciones de atraque y potenciando la capacidad operativa del puerto.

El espacio, conducido por Mercedes Martín y Eugenio González, estructurará su emisión en dos bloques, dedicando la primera hora a entrevistas exclusivas en su set y conectando durante la segunda hora con la señal en directo de los discursos institucionales y el desarrollo de los hitos del evento portuario.

Entrevistas en el set del programa

Durante la primera hora de la emisión, el equipo de ‘La Alpispa’ recibirá en su set a los principales representantes institucionales y técnicos del día. El espacio abrirá su ronda de contenidos conversando de primera mano con el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, y con la ingeniera de Puertos Canarios y directora del proyecto, Natalia Casado, para analizar los detalles técnicos de la obra.

A lo largo de la mañana, el magacín también tiene previsto recoger las impresiones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Asimismo, se sumará a los micrófonos de la emisora pública el director gerente de Puertos Canarios,José Gilberto Moreno, para valorar el impacto de esta ampliación en la red de ecopuertos del Archipiélago.

Retransmisión en directo del acto oficial

A partir de las 12:00 horas, ‘La Alpispa’ pinchará el sonido directo del evento institucional, que se iniciará con la bienvenida del alcalde del municipio, David Ruiz. Posteriormente, Natalia Casado ofrecerá la explicación técnica y los planos de planta de la actuación. Seguidamente se sucederán las intervenciones institucionales del presidente del Cabildo insular, Sergio Rodríguez; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

El programa recogerá en vivo los dos momentos clave del acto; la colocación simbólica de la primera piedra —que incluirá el entierro de una cápsula del tiempo con periódicos, planos, monedas y arena volcánica— y la posterior firma del acta conmemorativa, justo antes de la fotografía oficial de cierre.