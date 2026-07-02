La presidenta del Parlamento canario defiende una cámara «más abierta, transparente y cercana»

La parlamentaria ha hecho balance de los tres años que lleva al frente de esta legislatura

Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, aseguró este jueves que la Cámara autonómica es hoy una institución «más abierta, transparente y cercana» a la ciudadanía que al inicio de la legislatura, al tiempo que defendió el esfuerzo realizado para mejorar la actividad parlamentaria, la digitalización y la participación ciudadana.

En un balance de sus tres años al frente de la Presidencia del Parlamento, Astrid Pérez sostuvo que uno de los principales objetivos ha sido reforzar el conocimiento de las instituciones democráticas entre la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes, ya que, según ha indicado, todavía existe confusión entre el papel del Parlamento y el del Gobierno de Canarias.

13 leyes aprobadas y 105 sesiones plenarias

La presidenta afirmó que, desde la «responsabilidad institucional democrática, la cercanía y el compromiso», la Cámara ha logrado una mayor presencia pública y un mayor grado de apertura y transparencia, lo que ha calificado como uno de los principales motivos de satisfacción de su mandato.

Pérez precisó que durante estos años se han celebrado 105 sesiones plenarias y se han aprobado 13 leyes, dos de ellas por iniciativa popular.

Por otro lado, Pérez recordó la aprobación de iniciativas como la Ley del Volcán, la ley para la recuperación económica y social de La Palma, la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, la regulación del sector público canario y la modificación de la Ley de Cabildos Insulares, entre otras normas.

La presidenta parlamentaria hizo también referencia a la creación de cuatro comisiones de investigación durante la legislatura, entre ellas las relativas al material sanitario adquirido durante la pandemia de la COVIF-19, el reto demográfico y el Régimen Económico y Fiscal (REF), varias de las cuales ya han concluido sus trabajos y han elevado sus conclusiones al pleno.

La presidenta del Parlamento canario defiende una cámara «más abierta, transparente y cercana». Imagen de archivo

Avances tecnológico y apertura a la ciudadanía

En materia de infraestructuras, la presidenta indicó que el Parlamento ha adquirido un inmueble en la calle San Agustín de La Laguna.

Por otro lado, en cuanto a los avances tecnológicos introducidos durante estos tres años, ha hecho referencia a un nuevo sistema de votación electrónica, la visita virtual al Parlamento, la mejora de la plataforma de participación ciudadana y la incorporación, desde marzo de 2024, de subtítulos automáticos mediante inteligencia artificial en los plenos, comisiones y otras actividades parlamentarias para mejorar la accesibilidad.

La presidenta defendió igualmente la apertura del Parlamento a la ciudadanía mediante nuevos formatos divulgativos para explicar las leyes y resumir los debates parlamentarios, así como el incremento del número de visitantes que recibe la institución y el impulso a actividades de reconocimiento a personalidades del ámbito cultural, científico, deportivo y social.

Imagen de archivo

Dietas de los diputados

Tras la publicación de las dietas de los diputados en la página web del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez aseguró que esa información «siempre ha estado» disponible, aunque explicó que recientemente se ha modificado su presentación para evitar interpretaciones erróneas.

Según indicó Pérez, anteriormente la información podía inducir a pensar que las cantidades publicadas correspondían íntegramente a las retribuciones de los parlamentarios, cuando incluían también indemnizaciones y dietas por desplazamiento.

En este sentido, la presidenta del Parlamento canario señaló que el cambio se produjo después de que un diputado le trasladara su desacuerdo porque en la web figuraba que había percibido unos 9.000 euros mensuales, una cifra que, según ha dicho, no se correspondía con su sueldo.

Por ello, ahora se distinguen de forma expresa las retribuciones de las indemnizaciones y dietas.

Hemiciclo del Parlamento canario. Imagen de archivo

Un balance positivo

En resumen, la presidenta del Parlamento calificó esta legislatura de «muy positiva» y la sitúo entre las menos convulsas desde el punto de vista del decoro parlamentario y de las buenas prácticas en el debate político.

Asimismo, Pérez destacó que el Parlamento de Canarias es una de las cámaras autonómicas en las que se alcanzan más acuerdos por unanimidad y elogió la labor desarrollada por los 69 diputados «dentro del pluralismo político».

A su juicio, el debate parlamentario ha sido «sosegado» y, cuando en algún momento se han producido pérdidas de las formas, estas se han reconducido.

No obstante, ha reconocido que el tramo final de la legislatura puede ser «un poco más movido», algo que, en su opinión, es habitual conforme se acercan las elecciones.