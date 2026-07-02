El corsario tinerfeño Amaro Pargo, en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa ‘Crónicas de San Borondón’ de La Radio Canaria analiza este viernes 3 de julio, a las 22:00 horas, la figura del corsario tinerfeño del siglo XVIII

‘Crónicas de San Borondón’ brindará protagonismo en La Radio Canaria a Amaro Pargo, destacado comerciante de Indias nacido en Tenerife a finales del siglo XVII, y también, uno de los corsarios más temidos del siglo XVIII en los mares y en los territorios de España, este viernes 3 de jujio, a las 22:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas,

Amaro Pargo, detalle del lienzo ‘Cristo de la Humildad y Paciencia’ de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, en Tenerife.

José Gregorio González, director y conductor del programa, entrevistará a Marco Polo Alonso, empresario que ha dedicado buena parte de su vida a investigar y escribir sobre este corsario y, fruto de ese empeño, hace dos años encontró en el Archivo Militar de Segovia la patente de corso concedida por la Corona española del siglo XVIII a Amaro Rodríguez Felipe. Alonso es autor de ‘Comprar el Cielo’, historia novelada sobre este peculiar corsario canario.

El canario Amaro Pargo (Amaro Rodríguez-Felipe) murió el 4 de octubre de 1747 en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife a la edad de 69 años, y fue enterrado en el Convento de Santo Domingo de Guzmán, de la misma ciudad, donde aún se conserva su tumba, con una calavera y dos tibias cruzadas.

La patente de corso era un documento oficial emitido por la Corona y autorizaba a un navío o mercante a atacar, capturar y requisar bienes de buques de una nación enemiga, mientras durase la contienda. Los barcos que disponían de esta patente de corso funcionaban en la práctica como una marina auxiliar, con reglas definidas y la obligación de entregar una parte del botín a la Corona, que además de otorgarles la patente les defendía de los frecuentes ataques de piratas. La patente de corso estuvo activa en España hasta mediados del siglo XIX.

Violencia y diplomacia

La figura del corsario tinerfeño ha ido ganando notoriedad en la última década gracias a proyectos que han alcanzado notable visibilidad gracias a la divulgación de investigaciones historiográficas en formatos divulgativos y lúdicos.

Amaro Pargo llegó a ser el hombre más rico en la Canarias de su tiempo, pero su notoriedad social no se limitó a este hecho sino a que, como resultado de sus profundas convicciones sociales y religiosas, llevó a cabo innumerables actos de caridad y ayuda a gentes desfavorecidas. Una personalidad que contrasta con su otro perfil de avezado corsario.

«Se trata de un personaje extraño y con múltiples aristas en su comportamiento. Contrasta, por ejemplo, su firmeza y diligencia en el comercio de las Indias y su rudeza como marino capaz de afrontar contiendas de todo tipo, con el hecho de que, al mismo tiempo, supiera desenvolverse con enorme tacto y soltura entre las bambalinas del poder político y militar», argumenta José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria.

Al borde la muerte

‘Crónicas de San Borondón’ reservará un espacio, además, para recibir la visita del físico teórico y neurocientífico Alex Gómez Marín, protagonista hace algunos años de una experiencia cercana a la muerte. Su vivencia le ha llevado a interesarse por aspectos que tienen que ver con la espiritualidad y los fenómenos aparentemente inexplicables, poniendo en marcha diferentes investigaciones científicas. Es autor del libro ‘La Ciencia del Último Umbral’. «Sus credenciales científicas convierten su aproximación al terreno de las anomalías en una oportunidad única para evaluar con criterio la solidez de muchos asuntos misteriosos», asegura el director del programa.

‘Crónicas de San Borondón’ suma en la onda de La Radio Canaria otro peldaño en relación con la arqueología y las leyendas que dan forma al patrimonio mágico de Canarias.