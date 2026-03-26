Varias medidas aprobadas con anterioridad no tenían aplicación en las islas

El Gobierno de España financiará mediante mecanismos de compensación las medidas que se van a poner en práctica en Canarias para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, ya que parte de las que aprobó el Consejo de Ministros no tienen aplicación en las islas.

El Gobierno financiará a Canarias medidas anticrisis con mecanismos de compensación/ Archivo RTVC

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ya había conversado esta semana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para alertarle de que buena parte de las medidas de bonificación fiscal a los carburantes y la energía no iban a beneficiar a las islas, ya que descansan sobre rebajas del IVA, que no existe en el archipiélago.

Clavijo emplazó a la ministra a buscar la vía de ayudar a Canarias a que tome sus propias medidas, bien concediéndole una relajación de las reglas de disciplina fiscal o bien mediante mecanismos de compensación.

Reunión entre Estado y Canarias

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno nacional, anunció este miércoles en el Congreso que estaba dispuesto a crear un grupo de trabajo con el Gobierno de Canarias para abordar esa cuestión y buscar alternativas.

A través de la red social X, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este jueves que el Gobierno de España financiará medidas adicionales en Canarias «a través de compensación».

Torres precisó que así lo acordaron ya con el Gobierno de Canarias, para que este fin de semana las dos administraciones se intercambien documentos técnicos sobre los que «cerrar las partidas y cantidades», de forma que el presidente Clavijo pueda exponerlas el lunes a su Consejo de Gobierno.

«El mismo lunes celebraremos una nueva reunión en Canarias para sellarlo«, añadió el ministro.