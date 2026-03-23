Patronal y sindicatos respaldan un paquete de 20 medidas para compensar los efectos del decreto estatal sobre precios y combustibles por la guerra

El Gobierno de Canarias ha presentado un paquete de 20 medidas para proteger a las islas frente al decreto estatal aprobado para paliar el impacto de la guerra en Irán, recibiendo el respaldo de patronal y sindicatos.

La iniciativa busca garantizar que la población canaria mantenga sus servicios públicos y esté en igualdad de condiciones que la península, subrayó el presidente Fernando Clavijo durante el Consejo Asesor celebrado este lunes en Santa Cruz de Tenerife.

Entre las medidas se incluyen la devolución del 99,9 % del impuesto sobre combustibles a los profesionales del transporte y el cero por ciento de gravamen en productos básicos de la cesta de la compra, supeditadas a la flexibilización de la regla del gasto para permitir su ejecución sin afectar a las políticas sociales.

Igualdad de protección

Tanto CCOO como UGT anunciaron aportaciones sociales y económicas al paquete, mientras que la patronal instó al Ejecutivo canario a asegurar la financiación de las iniciativas para que las islas no queden excluidas de las ayudas estatales.

El presidente Clavijo insistió en que, aunque la guerra cesara mañana, los efectos económicos podrían prolongarse al menos seis meses, y recalcó que las medidas del Gobierno central resultan insuficientes para la realidad canaria.

Por ello, el archipiélago busca “igualdad de protección” para sus ciudadanos, evitando que los aumentos de precios repercutan de forma desproporcionada en las familias locales.