Operación retorno masiva en los aeropuertos y puertos canarios

El transporte canario registra una actividad frenética con más de 2.700 vuelos y 400.000 pasajeros por el fin de las vacaciones

Los viajeros saturan hoy las terminales aéreas y marítimas de Canarias durante la jornada de vuelta de Semana Santa. Esta operación retorno moviliza a miles de personas que regresan a sus hogares tras los días de descanso. El aeropuerto de Tenerife Norte y el muelle de Morro Jable concentran gran parte del flujo de pasajeros en esta fecha.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El aeropuerto de Tenerife Norte ha vivido momentos de gran intensidad desde primera hora de la mañana. Decenas de personas han formado largas colas para superar los controles de seguridad de la terminal. Esta situación generó nerviosismo entre los pasajeros que temían perder sus conexiones, especialmente los vuelos internacionales.

Los aeropuertos canarios operarán más de 2.700 vuelos entre este Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua. Según los datos de Aena, el recinto de Gran Canaria liderará el tráfico con 434 operaciones programadas. Le siguen de cerca los aeródromos de Tenerife y Lanzarote en este cierre de las vacaciones.

Muchos usuarios afirman que el periodo de descanso resultó insuficiente para desconectar por completo de la rutina. La mayoría de los viajeros ha aprovechado estos cinco días para disfrutar de la compañía familiar. Tras estos momentos de unión, toca ahora retomar las obligaciones diarias y los estudios universitarios.

Gran afluencia en los muelles canarios

Las conexiones marítimas también registran un trasiego constante de pasajeros y vehículos durante todo el fin de semana. Las navieras mueven a más de 400.000 personas en estos días de intenso tráfico entre islas. El barco destaca como el medio preferido para los turistas que viajan con su propio coche o caravana.

El muelle de Morro Jable en Fuerteventura muestra una actividad incesante con más salidas que llegadas de viajeros. Solo la compañía Fred Olsen trasladará hoy a casi 4.000 personas hacia Gran Canaria desde este puerto. Por su parte, la naviera Armas Transmediterránea ha completado el aforo de su última salida de la tarde.

El movimiento en los puertos canarios ha crecido un 10 % respecto a las cifras obtenidas el año pasado. Los ciudadanos han dedicado su tiempo libre a pasear por el monte y disfrutar de la gastronomía local. El balance general de estas vacaciones es muy positivo y los usuarios otorgan una nota excelente a su estancia.