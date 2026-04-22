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Cinco detenidos con fardos de droga en dos neumáticas rumbo a Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / EFE
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Todos han sido detenidos cuando navegaban cerca de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria en dos embarcaciones neumáticas en las que transportaban fardos de droga

Agente de la Guardia Civil. Imagen de recurso Guardia Civil
Agente de la Guardia Civil. Imagen de recurso Guardia Civil

Cinco personas han sido detenidas este miércoles cuando pretendían entrar a Las Palmas de Gran Canaria con dos embarcaciones neumáticas en las que llevaban fardos de droga.

Se trata de cinco varones de origen subsahariano, a quienes se acusa de un delito de tráfico de drogas, ha confirmado la Guardia Civil tras detenerlos.

Todos han sido detenidos cuando navegaban cerca de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria en dos embarcaciones neumáticas en las que transportaban la droga.

Se prevé que pasen a disposición judicial en las próximas horas.

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