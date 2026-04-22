Ha encargado un estudio de valoración patrimonial del edificio y da un mes de plazo para una actuación similar por parte de las administraciones que quieren conservar el silo

La Autoridad Portuaria paraliza la demolición del silo de Santa Cruz de Tenerife hasta aclarar su valor patrimonial

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha acordado paralizar temporalmente la licitación de la demolición del antiguo silo de grano hasta que no se aclaren los aspectos referentes a su posible declaración como Bien de Interés Cultural.

En una reunión extraordinaria celebrada este miércoles para debatir el futuro del inmueble, que data de 1965, el órgano portuario ha decidido también encargar un estudio de valoración patrimonial del edificio y da un mes de plazo para una actuación similar por parte de las administraciones que quieren conservar el silo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, ha mostrado en rueda de prensa su sorpresa ante el debate mediático generado en torno a la propuesta de demolición del silo, entre otros aspectos, porque, según dijo, varias administraciones que han mostrado su interés en conservarlo, en su momento votaron a favor del expediente para su derribo.

((Habrá ampliación))