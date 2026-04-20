SD Ponferradina vs CD Tenerife | J34 Primera Federación 25-26

SD Ponferradina vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 25 de abril. Partido correspondiente a la J34 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

SD Ponferradina y CD Tenerife se enfrentan este sábado 25 de abril, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal El Toralín. Partido correspondiente a la jornada 34 de la Primera Federación.

SD Ponferradina vs CD Tenerife | J34 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llegó al duelo tras ganar 2-0 en casa al Arenas Club. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 9 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna.

Por su parte, la SD Ponferradina se encuentra casi en los puestos de playoff de ascenso. El equipo ha ganado catorce partidos, habiendo empatado ocho y perdido once encuentros.

Posiciones en la clasificación de SD Ponferradina y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 69 puntos, nueve por encima del Celta Fortuna. Por su parte, la Ponferradina ocupa la sexta posición de la tabla. El conjunto de Ponferrada se encuentra con 50 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre SD Ponferradina y CD Tenerife

De las últimas cinco veces que se han enfrentado la SD Ponferradina y el CD Tenerife, el Tenerife ganó tres veces y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los otros tres.

Por su parte, el equipo ponferradino llega al encuentro habiendo empatado uno de sus últimos cinco partidos, perdido otro y ganado los otros tres.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 25 de abril la retransmisión en directo del encuentro de la 34ª jornada de Primera Federación entre la SD Ponferradina y el CD Tenerife.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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