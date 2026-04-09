El IGN localizó el sismo a una profundidad de 30 kilómetros, además, los residentes lo percibieron

Imagen de IGN

Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 3,5 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona conocida como del volcán de Enmedio.

El IGN lo ha localizado a una profundidad de 30 kilómetros e indica que la población lo ha sentido, si bien no especifica de momento dónde ni con qué intensidad.

El volcán de Enmedio, una zona de alta actividad sísmica

El pasado febrero se registró un terremoto de magnitud 4,1 e intensidad III, sentido en numerosos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

El año 1994 marcó la primera identificación y cartografía del volcán Enmedio. Tiene forma cónica, con un diámetro en su base de 3,5 kilómetros, situada a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros (la mayor corresponde a su mitad nordeste).

Es, de hecho, una montaña de altitud considerable (entre 560 y 730 metros, dependiendo de la vertiente por donde se mida), pero cuya cima está 1.625 metros por debajo de la superficie del mar.